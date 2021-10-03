Такого у нас ещё не было- По так называемой «Л/ДНР» ударил картофельный кризис

В так называемых «Л/ДНР» жалуются на взлетевшие цены на картошку. Сообщается о том что в ОРДЛО разрушена не только промышленность но и аграрный сектор.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

По оккупированным территориям Донбасса этой осенью ударил картофельный кризис. Стоимость на данный корнеплод растёт и уже достигла рекордной цены в 75 рублей за килограмм (27грн).

О этой проблеме массово сообщают жители ОРДЛО в социальных сетях а также на сепаратистских ресурсах. В комментариях люди жалуются что ещё такого не было в истории так называемых «республиках» и скоро многие не смогут себе позволить не только мясо а и обычный картофель.

«Этот год будет первый в истории «Л/ДНР», когда люди не в состоянии делать заготовки на зиму, это просто стало многим недоступно из-за дороговизны. До выборов цены держали, а как использовали нас, так и цены отпустили. И это только начало, далее все полагают будут только хуже»,- возмущаются местные жители.

Напомним, ранее сообщалось, Куда смотрит наше «правительство» цены сумасшедшие: что требуют жители ОРДО от «властей»