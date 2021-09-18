Общество

Возможна угроза природных катастроф: Кульбида о том к чему нужно готовиться украинцам

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида поведал стоит ли ждать в Украине неприятных погодных сюрпризов.

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Об этой информации сообщил Rbc.UA , передает Ura-inform.

Так как климат по всему миру и в том числе на Украине сильно изменяется можно видеть какие катаклизмы происходят часто в разных уголках Земли.  Даже на Украине появляется всё больше потопов, смерчей, ураганов, которые раньше не встречались на территории страны.

Как утверждает, Кульбида, Украина в будущем будет страдать от новых природных катастроф, поэтому к ним нужно быть уже подготовленными.

Украинцев в будущем ждут неприятные погодные сюрпризы. Коллаж "Сегодня"

Также синоптик отвечая на вопрос, стоит ли ждать в ближайшее время природных катаклизмов в Украине, сказал:

«К такому нужно быть готовым всегда, так как вероятность что они появятся велика и увеличивается дальше. Готовым нужно быть местной власти чтобы вовремя предоставлять информацию о таких происшествиях. А точную дату никто спрогнозировать не сможет», -заявил Кульбида

Он дал объяснение о том, что изменения в климате Украины, которые предупреждают о будущих катаклизмах заключается в увеличении температурных режимов как холодных, так и теплых периодов.



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