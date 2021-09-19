Гармаш озвучил два условия, при которых Кремль может признать «Л/ДНР»

Своим мнением поделился представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

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Об этой информации сообщил Obozrevatel.COM , передает Ura-inform.

Со слов журналиста, Россия не решится аннексировать территории Донбасса, но сможет признать «ЛНР» и «ДНР». Он привёл пример Осетии и Абхазии, где также выдавали российские паспорта, но аннексии не было.

«России необходим Донбасс для «выкачки полезных ископаемых, металлолома и всех прочих ресурсов. Страна-агрессор хочет превратить Донбасс в проблемный регион для Украины», -заявил Гармаш.

Он допускает вариант признания «республик» российским руководством по примеру Абхазии и Северной Осетии, фактически законсервировав конфликт, если Кремль поймёт, что может потерять Донбасс.

И этому может быть две причины как внутренняя, так и внешняя, считает журналист:

«Наиболее реальной причиной может стать военное вторжение и попытка освобождения территорий. Ещё одной могут послужить какие-то внутренние проблемы внутри России, например, не стабильная обстановка. И дабы россияне переключились на другие проблемы, Кремль может организовать напряжённую обстановку на Донбассе»- допустил представитель Украины в ТКГ.

Так они смогут фактически победить, признав «республики», резюмировал Гармаш.



Напомним, ранее сообщалось, У Кремля появился новый план по «Л/ДНР»: стало известно как хотят облегчить жизнь людям.