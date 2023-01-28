Общество

Британские СМИ высмеяли Путина из-за обуви (фото)

Ирина

Об этой информации сообщил Сharter97.org, передает Ura-inform. Британское СМИ Sky News обратило на это внимание и выразило мнение, что вероятно, российский диктатор комплексует из-за своего низкого роста. И дабы компенсировать этот недостаток, использует разные ухищрения. «После опубликования Кремлем официального изображения некоторые наблюдательные комментаторы заметили, что лидер выбрал пару обуви, которая, казалось, прибавила ему примерно дюйм роста», – […]

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Об этой информации сообщил Сharter97.org, передает Ura-inform.

Британское СМИ Sky News обратило на это внимание и выразило мнение, что вероятно, российский диктатор комплексует из-за своего низкого роста. И дабы компенсировать этот недостаток, использует разные ухищрения.

«После опубликования Кремлем официального изображения некоторые наблюдательные комментаторы заметили, что лидер выбрал пару обуви, которая, казалось, прибавила ему примерно дюйм роста», – отмечает издание.

В сообщении подчеркивается, что крупные планы обуви вызвали неизбежные предположения, что Путин стремился избежать того, чтобы его невысокий рост выделялся по сравнению с молодыми мужчинами и женщинами, стоящими рядом с ним.

Напомним, ранее сообщалось, российская армия «сдулась» на запорожском направлении (фото).

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