Киевляне оригинально решили проблему со светом (фото)

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Об этой информации сообщил «Телеграм-канал Киев без цензуры», передает Ura-inform.

Сеть облетело видео, на котором жители многоэтажки одного из районов Киева оригинально решили проблему с отсутствием света. Жители данного дома установили генератор на улице, и провели от него кабель на 5-й этаж.

Следует отметить, это никак не противоречит правилам безопасности. Дело в том, что генератор установлен на улице и на безопасном расстоянии от дома и владельцы генератора не пожалели кабеля, чтобы провести его от генератора на 5-й этаж.

Креатив и изобретательность украинских граждан, с каждым днем все больше и больше доказывают, что врагу нас не одолеть.

Напомним, ранее сообщалось, снова позитивные новости по энергетике: ДТЭК сказал, в каких областях не будет экстренных отключений.