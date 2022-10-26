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По всей России начали готовить бомбоубежища: источник сообщил, что происходит в РФ

Ирина

Стало известно о том, что военные действия в скором времени могут переместиться на всю территорию Российской Федерации. Власти уже начали готовиться к худшему сценарию, распорядившись о подготовке специальных убежищ на случай опасности с воздуха.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что первыми распоряжение о подготовке бомбоубежищ получили приграничные к Украине области. Затем же решение коснулось и столицы Российской Федерации – Москвы. Однако теперь уже такое распоряжение распространилось на регионы, которые находятся в тысячах километрах от Украинского государства.

В частности, власти РФ начали обустраивать бомбоубежища на территории Омска, который, как известно, действительно, находится далеко от Украины.

Причина таких мер до сих пор осталась неизвестной. Некоторые люди считают, что на них кто-то будет нападать или же массовые беспорядки поднимутся во всей стране. Однако точная информация насчет всего вышеупомянутого, к сожалению, отсутствует.

Напомним, ВСУ освободили еще больше Херсонщины: военные сообщили о новых успехах на передовой.

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