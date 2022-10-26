Здоровье

Уксус может помочь не только здоровью: эксперты выделили топ-5 свойств продукта

Ирина

Специалисты в диетологии вместе с докторами выяснили, что уксус имеет целую массу свойств, о которых многие люди даже не догадывались. Как оказалось, благодаря ему можно улучшить не только здоровье, но даже эффективно удалить пятна пота из одежды.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

В самом начале специалисты отметили, что уксус, несомненно, найдется в каждой кухне. Однако, по их словам, область применения продукта гораздо шире, чем кулинария. Уксус поможет вам:

Избавиться от сорняков

Пролейте их, разведя уксус (40%) водой пополам.

Удалить пятна пота из одежды

Перед стиркой на 10 мин. смочите пятно пота белым столовым уксусом, и оно взойдет очень легко.

 Вылечить ангину

Разведите в стакане теплой воды 1 ст. л. яблочного уксуса и прополощите горло.

Сделать волосы послушными

После мытья ополаскивайте волосы раствором яблочного уксуса (1/2 ст. л. на стакан воды).

Снять боли в мышцах

После интенсивных нагрузок в мышцах накапливается молочная кислота, что вызывает боль. Снять ее, растворив кислоту, поможет 20-минутный уксусный компресс (2-3 ст. л. на стакан воды).

Напомним, напиток, продлевающий жизнь: медики сказали, из чего он состоит.

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