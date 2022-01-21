Политика

Зеленский намерен поговорить с Путиным «по-соседски»

Зеленский прокомментировал в случае российского вторжения вероятность установления в Украине подконтрольного РФ правительства

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Глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал вероятность установления в Украине подконтрольного РФ правительства в случае российского вторжения. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Washington Post, передает УРА-Информ.

«Создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, невозможно. Даже если они это сделают, это будет самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут. Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживает его и его политику. Думаю, это большая ошибка так думать», — считает Зеленский.

Глава Украины не менял свои взгляды после избрания на пост главы государства.

«Я не изменился. Я хотел по-соседски поговорить, чтобы сказать: да, у нас идет война, но давайте быстро все исправим. Однако я не был готов предать свою страну», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в данный момент официально не рассматривает возможность признания «ЛДНР», ведь их представители при подписании минских соглашений отозвали итоги своих «референдумов» о независимости. 

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