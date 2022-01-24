Общество

Вода в Луганске скоро станет отравленной: жители бьют тревогу

Сегодня всю поверхность реки покрывала масляная пленка

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Жители оккупированного Луганска считают, что вода в городе скоро станет отравленной. Об этом сообщил Телеграм-канал «Донецк сейчас», передает УРА-Информ.

Местные жители утверждают, что сегодня всю поверхность местной реки покрывала масляная пленка.

«Скоро вода в Луганске станет отравленной! Луганчане сообщают, что сегодня в реке Лугань наблюдалась масляная пленка по всей водной поверхности», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ОРДО потеряли контроль над химикатами, которые им завозятся из России и допустили их утечку.

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