Вода в Луганске скоро станет отравленной: жители бьют тревогу

Сегодня всю поверхность реки покрывала масляная пленка
Жители оккупированного Луганска считают, что вода в городе скоро станет отравленной. Об этом сообщил Телеграм-канал «Донецк сейчас», передает УРА-Информ.
Местные жители утверждают, что сегодня всю поверхность местной реки покрывала масляная пленка.
«Скоро вода в Луганске станет отравленной! Луганчане сообщают, что сегодня в реке Лугань наблюдалась масляная пленка по всей водной поверхности», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ОРДО потеряли контроль над химикатами, которые им завозятся из России и допустили их утечку.
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