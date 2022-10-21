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В ЕС начали готовиться к трибуналу над РФ: парламент поддержал важную инициативу

Ирина

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, какие решения принимаются на территории Евросоюза. Оказалось, что некоторые страны начали поддерживать предложения насчет специального трибунала, который будет заниматься расследованием злодеяний РФ против Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что, если инициативу поддержат другие страны ЕС, то трибунал состоится на территории Гааги.

«Большинство парламента Нидерландов выступает за создание спецтрибунала для рассмотрения дела об агрессии Российской Федерации против Украины. Мы имеем возможность и должны притянуть главу РФ Владимира Путина к ответственности», – сообщил депутат Нидерландов Сьорд Вимер Сьордсма.

Таким образом, одна страна уже приняла решение. Другие же государства пока рассматривают данную инициативу.

Как сообщалось ранее, РФ готовится к потере важного города на Луганщине: журналисты сообщили, где будет прорыв.

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