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Подоляк раскрыл планы РФ по Каховской ГЭС: мировое сообщество было предупреждено

Ирина

Один из ключевых представителей Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что у главнокомандующего СВО в Украине Сергея Суровикина уже есть инструктаж насчет важного объекта инфраструктуры на Юге. Речь идет о Каховской ГЭС, которую скоро могут подорвать далеко не просто так.

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Об этой информации сообщил Подоляк в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

По словам представителя власти, у РФ есть несколько пунктов в плане подрыва. Так, например, первый – это только минирование дамбы наряду с трансформаторами. Второй же заключается в том, чтобы принудить украинцев перебраться на территорию Российский Федерации. Третий же предусматривает затопление территории ради остановки контрнаступления.

В конце же Подоляк добавил, что Российская Федерация фактически готовится к катастрофе техногенного характера. Пользователи соцсетей еще добавили, что из-за подрыва дамбы может даже пострадать Запорожская АЭС, которая не сможет охлаждать реакторы.

Напомним, Путин намерен менять этнический состав на оккупированных территориях: Данилов раскрыл план диктатора.

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