РФ готовится к потере важного города на Луганщине: журналисты сообщили, где будет прорыв

ЧВК «Вагнера» создает оборону на линии соприкосновения, которая была до полноценного вторжения. Выяснилось, что ВС РФ могут значительно отойти от своих линий на территории Луганской области.

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Об этой информации сообщили журналисты ресурса «Украина 365», передает «УРА-Информ».

Выяснилось, что Глава ЧВК Вагнера кремлевский миллиардер Евгений Пригожин заказал строительство рубежей обороны на оккупированных территориях Украины. Как отметили журналисты, судя по ним, оккупанты уже не надеются удержать украинские территории, которые были получены время всеобщего вторжения в феврале 2022 года.

«Говорят, что так называемая «пригожинская линия» протянется на десятки километров и охватит подходы к Лисичанску и Луганску. Для их изготовления «Вагнеры» используют железобетонные противотанковые парашюты и скоростные траншеекопатели «БТМ-3», созданные в 70-х годах прошлого века», – сообщили представители СМИ.

Они так же заявили, что такие барьеры считаются неэффективными в этой области. Вероятно, для Вагнера этот проект стал лишь дополнительным источником средств для Кремля.

«Но самое главное в этой истории — постановка вагнеровской линии. Их оккупанты строят практически вдоль той линии разграничения, которая существовала до полномасштабного февральского вторжения. ЧВК «Вагнера», видимо, рассчитывает на дальнейшее продвижение ВСУ и уже не надеется удерживать под контролем Кремень, Североданецк, Сватово и северную часть Луганской области», – заключили эксперты.

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