Политика

РФ готовится к потере важного города на Луганщине: журналисты сообщили, где будет прорыв

Ирина

ЧВК «Вагнера» создает оборону на линии соприкосновения, которая была до полноценного вторжения. Выяснилось, что ВС РФ могут значительно отойти от своих линий на территории Луганской области.

Время чтения: 53 Секунд

Об этой информации сообщили журналисты ресурса «Украина 365», передает «УРА-Информ».

Выяснилось, что Глава ЧВК Вагнера кремлевский миллиардер Евгений Пригожин заказал строительство рубежей обороны на оккупированных территориях Украины. Как отметили журналисты, судя по ним, оккупанты уже не надеются удержать украинские территории, которые были получены время всеобщего вторжения в феврале 2022 года.

«Говорят, что так называемая «пригожинская линия» протянется на десятки километров и охватит подходы к Лисичанску и Луганску. Для их изготовления «Вагнеры» используют железобетонные противотанковые парашюты и скоростные траншеекопатели «БТМ-3», созданные в 70-х годах прошлого века», – сообщили представители СМИ.

Они так же заявили, что такие барьеры считаются неэффективными в этой области. Вероятно, для Вагнера этот проект стал лишь дополнительным источником средств для Кремля.

«Но самое главное в этой истории — постановка вагнеровской линии. Их оккупанты строят практически вдоль той линии разграничения, которая существовала до полномасштабного февральского вторжения. ЧВК «Вагнера», видимо, рассчитывает на дальнейшее продвижение ВСУ и уже не надеется удерживать под контролем Кремень, Североданецк, Сватово и северную часть Луганской области», – заключили эксперты.

Напомним, глава Китая осудил войну в Украине: стало известно, что именно сказал Си Цзиньпин.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Путин намерен менять этнический состав на оккупированных территориях: Данилов раскрыл план диктатора

«Военное положение», объявленное российским диктатором Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, является подготовкой к массовой депортации украинцев в депрессивные регионы РФ с целью изменения этнического состава украинских территорий.

Ирина

Эстония нанесла неожиданный удар по РФ: Парламент страны принял новое решение

18 октября эстонский Парламент принял заявление, осуждающее попытку России аннексировать оккупированные украинские территории и объявляющее РФ государством-спонсором терроризма.

Ирина

У Путина появился неожиданный страх: экс-депутат Госдумы сказал, в чем он заключается

Президент России Владимир Путин уже испытывает серьезный страх после объявленной мобилизации, потому что его действия представляют собой одностороннее превышение полномочий. Однако ключевые опасения у него есть насчет другой проблемы.

Ирина

Буданов назвал точную дату конца войны в Украине: в ГУР появилась многообещающая информация

Глава Государственного управления разведкой Кирилл Буданов сообщил о том, что военные действия в Украинском государстве в обозримой перспективе закончатся. По его словам, случится это не очень скоро, и людям придется подождать.

Ирина

В Кремле принято новое решение по Херсону: инсайдер ОП сказал, что будут создавать из города

Как известно, во всех СМИ сейчас идет посыл о том, что в скором времени Вооруженные силы Украины начнут освобождать Херсонщину от оккупантов. К сожалению, информация просочилась в стены Кремля, и там уже готовятся к соответствующей стратегии.

Ирина

Готовится новый жест доброй воли? – журналисты выяснили, о чем начал говорить Сальдо

Поставленный Российской Федерацией «глава» Херсонской области Владимир Сальдо выступил с тревожным для Кремля сообщением. По его словам, уже скоро начнется эвакуация населения в добровольном порядке на левый берег Днепра.