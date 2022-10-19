Суровикин анонсировал принятие «непростых» решений по Херсонщине: подробности

Назначенный глава «СВО» в Украине Сергей Суровикин сообщил о том, что для людей, проживающих на территории Херсонской области, Россия может готовить целый ряд решений, которые будут зависеть от определенной ситуации.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Следующие действия по отношению к Херсону будут зависеть от той военно-тактической ситуации, которая сложится. Она весьма непростая уже на сегодняшний день. Не исключается принятия непростых решений», – сообщил военный.

Тем не менее, Суровикин не стал конкретизировать информацию насчет вероятного решения. Однако на этом фоне так называемый «глава» Херсона Владимир Сальдо анонсировал эвакуацию населения некоторых районов Херсонщины. Кроме того, известно, что власти России начали так же эвакуационные меры по отношению к своим институциям внутри одного из ключевых, южных городов Украины.

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