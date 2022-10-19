Главнокомандующий так называемой «специальной военной операции» в Украинском государстве Сергей Суровикин сообщил об особом отношении РФ к нашей стране. По его словам, Кремль заинтересован только в одной Украине, которая будет соответствовать его требованиям.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Российская Федерация желает, дабы Украина была независимым государством от Запада, а также НАТО. Она должна быть дружественной к России страной», – сообщил военнослужащий России.

Однако представители ВСУ не оценили вышеупомянутого заявления. По мнению наших военных, после того, как ВС РФ устроили геноциды и разрушения в Украине об особых разговорах не может идти и речи.

«Лучше перепрофелируйте свои оборонные возможности для создания пакетов. Они вам понадобятся в ближайшее время в большом количестве», – дали совет представители Вооруженных сил Украины.

Напомним, чеченцы готовы воевать за свою независимость: к Зеленскому обратились с важной просьбой.