Поставленный Российской Федерацией «глава» Херсонской области Владимир Сальдо выступил с тревожным для Кремля сообщением. По его словам, уже скоро начнется эвакуация населения в добровольном порядке на левый берег Днепра.

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Об этой информации сообщили журналисты официальной телеграм-службы Украины, передает «УРА-Информ».

«Существует непосредственная опасность затопления территорий из-за запланированного уничтожения Каховской ГЭС. Затоплен так же будет каскад электростанции выше Днепра», – процитировали журналисты Сальдо.

Однако они так же были приятно удивлены тем, что «представитель ОВА» Херсонщины фактически намекнул на скорое отступление Российской Федерации с нынешних рубежей.

«Готовится новый жест доброй воли?», – лаконично подчеркнули представители СМИ, выложив тематический видеоролик с коллаборационистом.

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