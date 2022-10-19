Политика

Готовится новый жест доброй воли? – журналисты выяснили, о чем начал говорить Сальдо

Ирина

Поставленный Российской Федерацией «глава» Херсонской области Владимир Сальдо выступил с тревожным для Кремля сообщением. По его словам, уже скоро начнется эвакуация населения в добровольном порядке на левый берег Днепра.

Время чтения: 26 Секунд

Об этой информации сообщили журналисты официальной телеграм-службы Украины, передает «УРА-Информ».

«Существует непосредственная опасность затопления территорий из-за запланированного уничтожения Каховской ГЭС. Затоплен так же будет каскад электростанции выше Днепра», – процитировали журналисты Сальдо.

Однако они так же были приятно удивлены тем, что «представитель ОВА» Херсонщины фактически намекнул на скорое отступление Российской Федерации с нынешних рубежей.

«Готовится новый жест доброй воли?», – лаконично подчеркнули представители СМИ, выложив тематический видеоролик с коллаборационистом.

Как сообщалось ранее, вот почему мы выиграем войну – Филатов показал, в чем главное преимущество ВСУ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Эстония нанесла неожиданный удар по РФ: Парламент страны принял новое решение

18 октября эстонский Парламент принял заявление, осуждающее попытку России аннексировать оккупированные украинские территории и объявляющее РФ государством-спонсором терроризма.

Ирина

У Путина появился неожиданный страх: экс-депутат Госдумы сказал, в чем он заключается

Президент России Владимир Путин уже испытывает серьезный страх после объявленной мобилизации, потому что его действия представляют собой одностороннее превышение полномочий. Однако ключевые опасения у него есть насчет другой проблемы.

Ирина

Буданов назвал точную дату конца войны в Украине: в ГУР появилась многообещающая информация

Глава Государственного управления разведкой Кирилл Буданов сообщил о том, что военные действия в Украинском государстве в обозримой перспективе закончатся. По его словам, случится это не очень скоро, и людям придется подождать.

Ирина

В Кремле принято новое решение по Херсону: инсайдер ОП сказал, что будут создавать из города

Как известно, во всех СМИ сейчас идет посыл о том, что в скором времени Вооруженные силы Украины начнут освобождать Херсонщину от оккупантов. К сожалению, информация просочилась в стены Кремля, и там уже готовятся к соответствующей стратегии.

Ирина

Чеченцы готовы воевать за свою независимость: к Зеленскому обратились с важной просьбой

Правительство Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), которое действует за пределами своей Родины, призвало президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.

Ирина

Глава Китая осудил войну в Украине: стало известно, что именно сказал Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, назвал войну «неприемлемой» в своем выступлении на 20-м ежегодном съезде своей политической организации.