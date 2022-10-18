В Украине призывают не сбивать дроны-камикадзе: Монастырский объяснил, в чем причина

Глава МВД Украины Денис Монастырский призвал граждан не сбивать беспилотники иранского происхождения. В ведомстве призвали украинцев обращаться в полицию, если они заметят или услышат движение дронов, которые напоминают обычный мопед.

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Об этой информации сообщил «НБН», передает «УРА-Информ».

Министр пояснил, что попытка уничтожить беспилотник может привести к травмам самого стрелка и окружающих его людей. По его словам, так как вероятность того, что беспилотник будет сбит неподготовленным человеком, очень мала.

Монастырский подчеркнул, что сбивание дрона между высокими зданиями может вызвать больше проблем, чем падение техники. Утверждается, что неопытный стрелок способен поранить людей. Более того, даже при успешном поражении цели дрон может упасть на жилое здание, приведя к гибели людей.

Именно поэтому в МВД призывают украинцев обращаться в полицию, если те увидели или услышали дрон. Монастырский утверждает, что именно профессионалы смогут соответствующим образом посадить «шахида».

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