Мобилизованный россиянин признался, что происходит с «мобиками» на фронте: подробности

Военнослужащий Российской Федерации, дислоцированный в Донецкой области, рассказал другу о больших потерях и необычайной работе ВСУ.

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Об этой информации сообщили в ГУР МО, передает «УРА-Информ».

Выяснилось, что, несмотря на все угрожающие заявления представителей Кремля, Россия продолжает нести большие потери на Украине. Однако теперь страна-агрессор бросила на войну непрофессиональных мобилизованных солдат, большинство из которых не служило в армии или имеет проблемы со здоровьем.

В одном из разговоров, записанных сотрудниками Минобороны Украины, россиянин, переброшенный в Донецкую область, рассказал о больших потерях.

«С фронта. Туда-сюда бьют минометы. Каждый день есть двухсотые, трехсотые. Вчера убили 18 человек”, – пожаловался он.

На вопрос собеседника, удалось ли им взять в плен украинских солдат, он ответил отрицательно. Таким образом, даже представители ВС РФ признают, что Вооруженные силы Украины являются великой армией, которая умеет выполнять поставленные задачи.

Напомним, Херсонщина переходит под контроль Украины: Янушевич сказал, сколько населенных пунктов взяли ВСУ.