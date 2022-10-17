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В США сказали, что сделают с РФ за применение ядерного оружия: официальное заявление Салливана

Ирина

Советник по вопросам нацбезопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан сообщил о том, что Америка не будет закрывать глаза на угрожающие для всего мира действия РФ. По его словам, Штаты приняли решение о том, чтобы действовать в случае ядерной опасности.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«США дадут ответ на любое использование Россией ядерного оружия», – коротко подметил источник, сославшись на прямое заявление Салливана.

На этом фоне известно, что представители Российской Федерации в СМИ и политике часто применяют угрожающую риторику, в которой фигурирует ядерное оружие. Более того, не избегает подобных заявлений и сам лидер РФ Владимир Путин, который прямо заявил о том, что весь арсенал вооружения Кремль применит в случае явной опасности для Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, Эрдоган унизил Путина – российские СМИ признались, какой инцидент произошел.

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