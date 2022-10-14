Общество

ВСУ призывают жителей Херсонщины срочно эвакуироваться: в оккупированных районах появились листовки

Ирина

Вооруженные силы Украины наряду с подпольем на территории оккупированной Херсонской области предупредили местных жителей насчет эвакуационных мер. В частности, это касается пока жителей известной Чернобаевки, где, как известно, ВСУ уничтожили немало оккупантов.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что именно на территории Чернобаевской громады ВСУ распространили листовки с призывом об эвакуации на более безопасную территорию. Военные сообщили, что они уже начали проводить операцию по освобождению населенных пунктов, и людям необходимо временно выехать (очевидно, чтобы контрнаступление не принесло лишних жертв).

Военные так же сказали, что в случае если у гражданина нет возможности выехать на подконтрольную Киеву территорию, ему необходимо перебраться на левый берег Днепра. Ориентировочное время, сколько человеку необходимо подождать в другом месте – 2 недели.

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