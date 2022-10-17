РФ начала срочную эвакуацию из Херсона: ВСУ рассказали, что происходит в городе

Генеральный штаб Украины сообщил о том, что представители Российской Федерации решили выехать из Херсонской области. Более того, они даже закрывают свои так называемые «государственные учреждения» на территории города регионального значения.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Россияне начали эвакуацию госучреждений из Херсонской области в оккупированный Крым. На Крымский полуостров вывозят работников, имущество банков, а также пенсионного фонда», – сообщили военные.

До этого стало известно, что так называемый «глава» Херсона Владимир Сальдо призывал граждан эвакуироваться тоже. Однако, в первую очередь, это касалось детей, для которых скоро якобы может настать опасность.

На этом фоне до сих пор неизвестно, о какой опасности идет речь, и по какой причине ВС РФ проводят эвакуацию с одного из самых приоритетных направлений для себя. Некоторые связывают такую тенденцию с тем, что в Кремле ожидают массированного контрнаступления ВСУ на один из ключевых, южных городов Украины.

Напомним, мобилизованный россиянин признался, что происходит с «мобиками» на фронте: подробности.