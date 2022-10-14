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Армия России будет уничтожена – Боррель сказал, на что наконец-то решился Запад

Ирина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о том, что Российская Федерация может заплатить серьезную цену за свои действия в Украине. Более того, по его словам, Запад готов ответить на агрессию Кремля.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на прямое заявление Борреля, передает «УРА-Информ».

«Ядерная атака в любом виде против Украины вызовет соответствующий ответ. Он не будет ядерным, но она станет настолько мощной, что армия России будет уничтожена», – с уверенностью сообщил представитель ЕС.

Таким образом, один из ключевых людей Евросоюза прямо предостерег Кремль от необдуманных действий.

Тем временем, в Российской Федерации пока никто из больших политиков или признанных экспертов не ответил на подобное заявление. Однако некоторые граждане Российской Федерации начали писать оскорбительные сообщения в адрес ведущего дипломата Евросоюза.

Напомним, Запад поможет Украине закрыть небо: Ермак сообщил, что произошло.

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