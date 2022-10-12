Биография Путина оказалась ложной: журналистка выяснила новую информацию о детстве главы РФ

Польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих поделилась малоизвестными фактами о родителях кремлевского диктатора Владимира Путина, которые скрыты в биографиях российского лидера. Выяснилось, что немало данных было упущено или засекречено.

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Об этой информации сообщил «УНИАН», передает «УРА-Информ».

Курчаб-Редлих отметила, что в официальной биографии указано, что российский лидер родился в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1952 году в небогатой крестьянской семье Владимира Путина и Марии Шеломовой.

Автор провела небольшое исследование и выяснила, что глава Российской Федерации на самом деле родился в 1950 году, его биологическим отцом был Платон Привалов, а матерью — Вера Путина. Настоящая мать президента России долгое время жила с Приваловой, пока случайно не узнала, что ее муж женат, получив посылку от жены.

Женщина сбежала от родителей, будущий диктатор Кремля родился в городе Окер. Позже в Узбекистане Путина завела знакомство с грузином Георгием Осепашвили, где тот проходил стажировку. Через три месяца после знакомства они поженились и уехали в Грузию, где поселились в селе Метехи, куда женщина забрала своего трехлетнего сына Володю.

По словам журналистки, слова местных жителей подтвердили, что там действительно жила вышеупомянутая семья вместе с Владимиром.

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