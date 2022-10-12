Ученые выяснили, как можно легко подавить COVID-19: проведено важное исследование

Гигиенический препарат против коронавирусной инфекции содержит активное вещество, воздействующее на микробы ротовой полости. Именно он, как узнали эксперты, способен нейтрализовать ковид.

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Об этой информации сообщили в «МЕТА», передает «УРА-Информ».

Жидкость для полоскания рта содержит антибиотики и противовирусные препараты, которые действуют против микроорганизмов во рту. Ученые под руководством профессора Киока Хидэ из Университета Хоккайдо обнаружили, что хлорид цетилпиридиния может уменьшить появление SARS-CoV-2 во рту. Компонент разрушает липидную оболочку, защищающую вирус.

Как действует

Хлорид цетилпиридиния не имеет вкуса и запаха, поэтому ученые заинтересованы в изучении его воздействия на организм. Они проверили действие соединения на клетки, экспрессирующие трансмембранную протеазу серин-2, необходимую для проникновения коронавируса в клетку.

Ополаскиватель для рта убивает Covid-19

Исследователи обнаружили, что 30-50 мкг/мл хлорида цетилпиридиния подавляли инфекционность и способность SARS-CoV-2 проникать в клетки в течение 10 минут после введения. Они обнаружили, что имеющиеся в продаже жидкости для полоскания рта работают лучше, чем чистые ингредиенты.

Исследование показало, что низкие концентрации хлорида цетилпиридиния в жидкости для полоскания рта ингибируют инфекционность четырех вариантов Covid-19. Авторы исследования уже начали оценивать влияние жидкости для полоскания рта на виремию слюны у пациентов с коронавирусом.

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