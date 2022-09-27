Эксперты Запада выяснили, окажет ли мобилизация в РФ хоть какой-это эффект на войну в Украине

В России недавно объявленная мобилизация главы Кремля Владимира Путина не могла до сих пор серьезно повлиять на ход войны. Но специалисты США из ISW сообщили, что есть определенные нюансы, о которых общественности стоит знать.

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Об этой информации сообщил Институт изучения войны, передает «УРА-Информ».

«Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и вряд ли окажет существенное влияние на способность Российской Федерации сохранить свой нынешний уровень усилий в 2023 году», – уверяют эксперты.

По опубликованным данным, сам мобилизационный процесс в России будет безобразным, уровень мобилизации будет очень низким, а мотивация людей к войне еще хуже.

В то же время утверждается, что в России существует очень отлаженная система, позволяющая военным комиссарам и другим российским чиновникам находить людей и направлять их на учебные базы, а затем на войну.

Напомним, источник сообщил, когда Кремль может применить ядерное оружие: подробности.