Политика

Эксперты Запада выяснили, окажет ли мобилизация в РФ хоть какой-это эффект на войну в Украине

Ирина

В России недавно объявленная мобилизация главы Кремля Владимира Путина не могла до сих пор серьезно повлиять на ход войны.  Но специалисты США из ISW сообщили, что есть определенные нюансы, о которых общественности стоит знать.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил Институт изучения войны, передает «УРА-Информ».

«Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и вряд ли окажет существенное влияние на способность Российской Федерации сохранить свой нынешний уровень усилий в 2023 году», – уверяют эксперты.

По опубликованным данным, сам мобилизационный процесс в России будет безобразным, уровень мобилизации будет очень низким, а мотивация людей к войне еще хуже.

В то же время утверждается, что в России существует очень отлаженная система, позволяющая военным комиссарам и другим российским чиновникам находить людей и направлять их на учебные базы, а затем на войну.

Напомним, источник сообщил, когда Кремль может применить ядерное оружие: подробности.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Фейгин назвал имя того, кто придет к власти в РФ после Путина: подробности

Юрист из Российской Федерации Марк Фейгин предоставил ответ на вопрос известного ведущего Евгения Киселова о том, кто из кандидатов в президенты РФ может быть хуже Владимира Путина. По его словам, такие люди, действительно, есть, и речь идет совсем не о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Ирина

ВСУ пригрозили «гауляйтеру» Мелитополя Балицкому: офицер сказал, что с ним скоро произойдет

Как известно, российские оккупанты назначили бывшего нардепа от «ОПЗЖ» Евгения Балицкого на пост главы Мелитополя. Недавно он пришел проголосовать на так называемый «референдум», на что обратили внимание ВСУ, и предупредили коллаборанта в соцсетях.

Ирина

Это начало конца для России – Порошенко сообщил, какие процессы начались в стране

Бывший президент Украины и сегодняшний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко совершенно уверен, что дни главы Кремля Владимира Путина фактически сочтены. Он уверен, что на это указывают особые инциденты, которые уже начали происходить внутри РФ.

Ирина

Шольц объяснил, почему Германия в полной мере не помогает Украине: детали заявления

В одной из стран Евросоюза признались, по какой причине тормозят передачу Украинскому государству специальной техники для наступательных операций. Как сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, причина заключается в самой сути безопасности на континенте.

Ирина

Власть в РФ заметно пошатнулась: СМИ выяснили, кого уволили из Минобороны

В Российской Федерации пропагандисты, губернаторы и чиновники начали критиковать путинскую мобилизацию практически сразу после ее начала. Более того, был уволен человек, который имеет непосредственную связь с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ирина

Источник сообщил, когда Кремль может применить ядерное оружие: подробности

Известное разведывательное агентство «МИ-6» предоставило данные в Офис Президента, где представила планы Российской Федерации по применению оружия массового поражения. Выяснилось, что случится это может только после определенных событий.