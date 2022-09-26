В Bloomberg выяснили, сколько Кремль тратит на войну в Украине: названа огромная сумма

Президент России Владимир Путин планирует увеличить военные расходы, поскольку Россия корректирует свой бюджет, чтобы удовлетворить потребности затянувшейся войны в Украине.

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Об этой информации сообщили в зарубежном издании Bloomberg, передает «УРА-Информ».

Агентство пересмотрело свой трехлетний план финансирования, в котором говорится, что расходы на оборону в следующем году превысят первоначальные бюджетные планы более чем на 43 процента. Категория расходов на национальную безопасность и правоохранительные органы увеличится более чем на 40 процентов.

По мере того, как приоритеты смещаются в пользу военных, они отказываются от финансирования таких областей, как охрана окружающей среды.

Расходы на «национальную оборону» составляют около 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), или 3,3 процента ВВП. По потреблению – сразу после государственных социальных программ.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), на «национальную оборону» приходится около трех четвертей общих военных расходов российского бюджета, включая оперативные расходы и закупки оружия.

В документе указано, что бюджет на образование и культуру не будет увеличиваться до 2023 года. Расходы на охрану окружающей среды будут примерно на четверть ниже первоначально запланированных 0,2% ВВП.

Первоначальный план состоял в том, чтобы сократить расходы на оборону до 2,4 процента ВВП в следующем году с примерно 3,2 процента в 2022 году и 2,6 процента в прошлом году.

«Это изменение отражает более активное участие в войне», — писали репортеры.

В бюджете расходы на занятость заложены в размере почти 16 миллиардов рублей в 2023 году и 16,5 миллиардов рублей ежегодно в период с 2024 по 2025 год. Большинство других деталей военных расходов остаются конфиденциальными, и публикуется только общая информация.

По данным SIPRI, отслеживающего состояние мировой оборонной промышленности, в прошлом году Россия вошла в пятерку стран с наибольшими расходами на оборону в мире. В 2021 году Кремль увеличил свои военные расходы на 2,9% до 65,9 млрд долларов.

Другие изменения в бюджете включают увеличение расходов на «патриотическое воспитание», программу, включающую исторические выставки, и увеличение расходов на оснащение школ национальной символикой.

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