Общество

В 2023 году выплаты пенсий изменятся: представитель Минсоцполитики выступила с официальным заявлением

Ирина

На 2022 год правительством было запланировано несколько этапов повышения пенсий, несмотря на военное положение, все они были проведены вовремя. Завершающий перерасчет пенсий будет произведен в декабре в связи с увеличением прожиточного минимума.

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Об этой информации сообщил «Трибун», сославшийся на официальное заявление министра социальной политики Украинского государства Оксаны Жолнович, передает «УРА-Информ».

По ее словам, 2023 году из-за полномасштабной войны из всех запланированных повышений проведут только одно – это мартовская индексация.

Она добавила, что в 2023 году в Украине будет проведена одна индексация пенсионных выплат в марте с повышением социальных стандартов на 5,4% вместо традиционных 14% вследствие того, что социальные выплаты – это вторая по приоритетности статья расходов государства, поскольку первая – армия и Минобороны.

Жолнович уверяет, что делать прогнозы еще рано. По ее словам, если Украина сможет увеличить расходы на социальную сферу, возможно, произойдет и увеличение пенсий.

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