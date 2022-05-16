Меладзе и Брежнева выехали за рубеж: СМИ выяснили, какую страну выбрали музыканты

Известные в СНГ исполнители Константин Меладзе и Вера Брежнева решили покинуть территорию Восточной Европы. Как известно, Брежнева сразу же после 24 февраля выехала с территории Российской Федерации. Недавно и Меладзе решил покинуть Киев.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что пара купила себе недвижимость на озере Гарда в Италии. Ее цена составила 800 000 евро. Известно, что вилла является достаточно просторной. Ее площадь достигает 300 квадратных метров. Участок же, на котором расположена недвижимость, занимает целый 1 гектар.

Проживают же они в этой жилой собственности с маленькой дочерью. Поэтому, безусловно, на троих места им предостаточно. В то же время старшая дочь находится в США. Там она учится в университете.

Кроме того, не сообщается, собираются ли звезды возвращаться в Украину или Россию. Возможно, ситуация изменится после конца войны, которую РФ развязала с Украиной.

Как сообщалось ранее, Пугачева зарегистрировала личный бренд: журналисты узнали, что будет выпускать певица.