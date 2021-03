SpaceX бьет рекорды: ракета успешно вернулась на Землю в девятый раз

С начала года SpaceX провела уже восемь успешных запусков Falcon 9

На прошедших выходных компания Илона Маска SpaceX отправила в космос очередную партию спутников глобального интернета Starlink. Стоит отметить, что многократный ступень ракеты Falcon 9 стал первым, успешно запустившимся и приземлившимся девять раз. Известно, что он приземлился в Атлантическом океане на автоматическую баржу Of Course I Still Love You. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на SpaceX в Twitter.

Стоит отметить, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников глобальной сети Starlink. В данный момент в Северной Америке уже проходит тестирование интернета среди первых абонентов.

Также от начала года компания SpaceX провела уже восемь успешных запусков Falcon 9. Была неудачная лишь одна посадка, которая состоялась в феврале. В SpaceX запланировано запустить еще около 35 пусков в текущем году.

Ранее сообщалось, что образец космического корабля Starship SN10, который был разработан под руководством Илона Маска впервые приземлился целым. Однако, взорвался практически сразу после посадки. При этом Маск отметил, что команда компании SpaceX делает отличную работу.