Tesla задерживает премьеру Cybertruck: что пошло не так

У Tesla Cybertruck будет существенная задержка.

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Покупателям, заинтересованным в покупке первого электрического пикапа Tesla, придется немного подождать. Производство машины незаметно перенесли на 2022 год.

Согласно информации, опубликованной на страницах западного сайта Electrek, у Tesla Cybertruck будет существенная задержка. Как и в случае с Model 3, здесь тоже были производственные проблемы и все еще не решенные инженерные препятствия. Они должны были касаться, в частности, весь каркас автомобиля и аккумуляторов. Этой задаче также не способствует по-прежнему острая нехватка процессоров на рынке, пишет УРА-Информ.

Хотя изначально Tesla планировала завершить некоторые поставки в 2021 году, уже известно, что они будут перенесены на следующий сезон. Информация об этом была размещена на странице конфигурации модели Cybertruck.

Tesla Cybertruck — автомобиль, дебютировавший в своей концептуальной форме в начале 2019 года. Автомобиль удивил своим дизайном и размерами. Огромный автомобиль (длина автомобиля — 5885 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1905 мм) может быть оснащен до трех тяговых электродвигателей, что должно обеспечить выдающуюся производительность.

Ранее мы сообщали, что Tesla больше не будет принимать криптовалюты.