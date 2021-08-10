Технологии

Tesla задерживает премьеру Cybertruck: что пошло не так

У Tesla Cybertruck будет существенная задержка.

Время чтения: 48 Секунд

Покупателям, заинтересованным в покупке первого электрического пикапа Tesla, придется немного подождать. Производство машины незаметно перенесли на 2022 год.

Согласно информации, опубликованной на страницах западного сайта Electrek, у Tesla Cybertruck будет существенная задержка. Как и в случае с Model 3, здесь тоже были производственные проблемы и все еще не решенные инженерные препятствия. Они должны были касаться, в частности, весь каркас автомобиля и аккумуляторов. Этой задаче также не способствует по-прежнему острая нехватка процессоров на рынке, пишет УРА-Информ.

Хотя изначально Tesla планировала завершить некоторые поставки в 2021 году, уже известно, что они будут перенесены на следующий сезон. Информация об этом была размещена на странице конфигурации модели Cybertruck.

Tesla Cybertruck — автомобиль, дебютировавший в своей концептуальной форме в начале 2019 года. Автомобиль удивил своим дизайном и размерами. Огромный автомобиль (длина автомобиля — 5885 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1905 мм) может быть оснащен до трех тяговых электродвигателей, что должно обеспечить выдающуюся производительность.

Ранее мы сообщали, что Tesla больше не будет принимать криптовалюты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Чехлы для смартфонов RedmiН на что обратить внимание

Хороший чехол защищает не только корпус смартфона, но и сенсорный экран, и объектив камеры.

Основные особенности современных тепловизоров Pulsar

Прибалтийская компания Yukon Advanced Optics Worldwide начала производство пульсаров в 2012 году.

Windows 10 с автоматической блокировкой нежелательных приложений

PUA (потенциально нежелательные приложения) — это приложения, которые могут снизить производительность системы

Наземные казино в Одессе

Одесса является крупным курортным центром не только Украины, но и восточной Европе. В настоящее время в стране проходит легализация азартного бизнеса. В рамках этого события...

Китайские хакеры впервые атаковали Россию

APT31 атаковала компьютерные системы в первой половине 2021 года

ТОП-3 самых надежных бензиновых генератора

Электрогенераторы востребованы на рынке благодаря множеству преимуществ: многофункциональность, компактность, простота использования, портативность.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap