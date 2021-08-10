Латвия объявляет чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Блокада будет действовать три месяца, до 10 ноября.

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Правительство Латвии единогласно поддержало введение чрезвычайного положения на границе с Беларусью, чтобы остановить приток нелегальных иммигрантов, заявила министр внутренних дел Мария Голубева. Это решение практически закрывает границу между двумя странами. Блокада будет действовать три месяца, до 10 ноября.

Чрезвычайное положение было объявлено в четырех приграничных административных районах: в Люцинском уезде, в Краславском крае, в Аугсдаугавском крае и в городе Даугавпилс, пишет УРА-Информ.

Проект постановления предусматривает обязанность оказывать помощь Государственной пограничной охране со стороны армии и полиции. Они должны совместно обеспечивать охрану границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение латвийско-белорусской границы. Последние статистические данные показывают, что латвийская пограничная служба задержала около 200 мигрантов за последние 24 часа.

— Это решение практически закрывает границу между Латвией и Беларусью, что является очень важным поворотным моментом, — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

— Использование Беларусью мигрантов в качестве оружия и предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2021» грозят «инцидентом» с участием войск НАТО в странах Балтии или в Польше, — заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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