Tesla больше не будет принимать криптовалюты

Илон Маск изменил свое решение

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В марте этого года Илон Маск объявил, что Tesla будет принимать платежи в виртуальной валюте биткоин. Однако от этого решения ему пришлось довольно быстро отказаться.

В начале года Tesla инвестировала около 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте биткойн и объявила, что в ближайшем будущем она начнет принимать платежи в этой валюте, среди прочего для своих машин. Вскоре идея воплотилась в реальность, и Илон Маск объявил об этом в своем коротком и понятном посте в Twitter, подписанный эксцентричным миллионером, пишет УРА-Информ.

К сожалению, как выясняется, компания довольно быстро изменила свое решение. В официальном заявлении в социальной сети владелец Tesla подтвердил отказ от поддержки виртуальной валюты. Американская компания больше не будет принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили, и основная причина этого решения — слишком большие выбросы углекислого газа.

Майнинг криптовалют в настоящее время потребляет огромное количество энергии. Это означает, что люди, использующие так называемые Биткойн-майнеры производят огромное количество углекислого газа, что, в свою очередь, противоречит экологической природе бренда Tesla.

Хотя сам Маск по-прежнему считает, что криптовалюты — это хорошая идея, он не намерен официально принимать их до тех пор, пока не появятся более устойчивые методы их добычи.

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