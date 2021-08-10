Политика

Лукашенко шантажирует Украину военными базами России — эксперт

Дмитрий Снегирев о словах Лукашенко

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Так называемый «президент» Беларуси Александр Лукашенко продолжает шантажировать Украину. Такое мнение выразил общественный деятель, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Эксперт прокомментировал заявление Лукашенко о том, что в Беларуси могут разместить военные базы Российской Федерации. Снегирев считает, что на данный такое развитие событий не предвидится, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Более того, я объясню планы самого Лукашенко. Российские военные базы могут быть размещены (в Беларуси — ред.) только на момент так называемого военного обострения. Таких предпосылок пока нет, поэтому это элемент политического шантажа со стороны собственно Лукашенко. Это элемент военно-политического давления в первую очередь на политическое руководство Украины», — заявил эксперт.

Он также добавил, что до шести процентов горюче-смазочных материалов, в которых нуждаются ВСУ, поступает именно из Беларуси.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко пригрозил Украине.

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