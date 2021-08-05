Технологии

Windows 10 с автоматической блокировкой нежелательных приложений

PUA (потенциально нежелательные приложения) — это приложения, которые могут снизить производительность системы

Время чтения: 41 Секунд

Вскоре и Microsoft Defender, и Microsoft Edge по умолчанию будут блокировать потенциально нежелательные приложения.

Хотя эта функция была доступна в Windows 10, она была отключена по умолчанию в течение некоторого времени. Однако теперь Microsoft решила активировать ее. Как вы можете прочитать на официальной технической странице системы, технологический гигант решил сделать этот шаг из-за желания обеспечить максимально возможную производительность Windows, пишет УРА-Информ.

PUA (потенциально нежелательные приложения) — это приложения, которые могут снизить производительность системы. Этот термин включает любое программное обеспечение, которое отображает рекламу, которая использует ваш компьютер для майнинга криптовалют, но также стремится установить нежелательное программное обеспечение на ваше оборудование.

Хотя новая опция теперь будет автоматически блокировать эти приложения, по-прежнему можно исключить выбранные файлы из списка сканирования. Более того, пользователи смогут в любой момент отключить всю функцию.

Ранее мы сообщали, что китайские хакеры впервые атаковали Россию.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Китайские хакеры впервые атаковали Россию

APT31 атаковала компьютерные системы в первой половине 2021 года

ТОП-3 самых надежных бензиновых генератора

Электрогенераторы востребованы на рынке благодаря множеству преимуществ: многофункциональность, компактность, простота использования, портативность.

Инфракрасный теплый пол: мифы и реальность

Миф — это красиво сложенная легенда, которая очень правдоподобно рассказывает нам о каких-нибудь событиях, свойствах продукта, способностях и заслугах исторической или придуманной личности.

Telegram получил большое обновление

Новое обновление позволяет одновременно присоединяться к групповому общению до 1000 человек

Игровой клуб для постоянных побед — Кинг

Среди многочисленных рейтингов в сфере игровой индустрии на лидирующих местах всегда остается казино Кинг, завоевавшее любовь украинцев.

Porsche официально присоединился к космической гонке

У Маска и Брэнсона появился конкурент

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap