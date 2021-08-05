Windows 10 с автоматической блокировкой нежелательных приложений

PUA (потенциально нежелательные приложения) — это приложения, которые могут снизить производительность системы

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Вскоре и Microsoft Defender, и Microsoft Edge по умолчанию будут блокировать потенциально нежелательные приложения.

Хотя эта функция была доступна в Windows 10, она была отключена по умолчанию в течение некоторого времени. Однако теперь Microsoft решила активировать ее. Как вы можете прочитать на официальной технической странице системы, технологический гигант решил сделать этот шаг из-за желания обеспечить максимально возможную производительность Windows, пишет УРА-Информ.

PUA (потенциально нежелательные приложения) — это приложения, которые могут снизить производительность системы. Этот термин включает любое программное обеспечение, которое отображает рекламу, которая использует ваш компьютер для майнинга криптовалют, но также стремится установить нежелательное программное обеспечение на ваше оборудование.

Хотя новая опция теперь будет автоматически блокировать эти приложения, по-прежнему можно исключить выбранные файлы из списка сканирования. Более того, пользователи смогут в любой момент отключить всю функцию.

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