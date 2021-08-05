Политика

В России придумали, как «принудить» Украину к миру на Донбассе

Уже следует готовится к подобному сценарию событий

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Российская Федерация сможет заставить украинскую сторону прийти к миру применив сценарий 2008 года в Южной Осетии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление председателя общественного совета при Министерстве обороны России Игоря Коротченко.

В Кремле, по его мнению, уже следует готовится к подобному сценарию событий на оккупированном украинском Донбассе.

«Когда произойдет масштабное вторжение украинской группировки на Донбасс, остается только один путь — повторение операции, которая была в 2008 году. Это принуждение к миру», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на временно оккупированном украинском Донбассе Александр Ходаковский рассказал, что его помощник простоял на границе в сторону Российской Федерации несколько часов. Это все при том, что перед ним было всего пятнадцать транспортных средств. 

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