Технологии

Chrome 92 — в новой версии внесены некоторые полезные изменения

Долгожданное обновление посвящено в первую очередь набирающим популярность фишинговым атакам

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Технический гигант выпустил значительное обновление для своего флагманского браузера. Chrome версии 92 содержит множество функций безопасности, в том числе технологию защиты от фишинга.

Долгожданное обновление посвящено в первую очередь набирающим популярность фишинговым атакам. Новая технология Chrome эффективно обнаруживает любые созданные веб-сайты, которые могут угрожать перехвату наших личных данных или банковских счетов. Хотя эта функция была доступна раньше, в новой версии она работает до 50 раз быстрее. К тому же браузер потребляет гораздо меньше энергии во время активности, пишет УРА-Информ.

Chrome 92 также содержит другие улучшения безопасности. В основном речь идет о новых способах проверки разрешений, предоставленных определенным веб-сайтам для таких устройств, как камеры или микрофоны. Теперь мы можем легко управлять ими из специальной панели, скрытой под значком замка рядом с адресной строкой.

Действия Chrome также получили обновление в виде дополнительных команд, вводимых непосредственно в адресе браузера. В новой версии приложения также улучшена функция «изоляции сайтов».

Ранее мы сообщали, что система Pegasus шпионила за журналистами.

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