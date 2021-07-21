Общество

В Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже — эпидемиолог

Андрей Александрин о ковиде

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Руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин выразил несогласие с выводами НАН о том, что в Украине зафиксированы некоторые тревожные индикаторы новой вспышки коронавируса.

Эксперт считает, что в Украине продолжается первая волна коронавирусной инфекции, но только с разными пиками, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«И на сегодняшний день то, когда к нам придет «Дельта»… точнее уже пришел, только сейчас будут еще наращиваться темпы. К сожалению, охват вакцинопрофилактики, особенно групп риска, у нас ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже», — отметил эпидемиолог.

Эксперт предполагает, что уже в августе в Украине будет фиксироваться большой рост показателей заболеваемости на Дельта вариант. При этом эпидемиолог отмечает, что в Украине провалена компания с вакцинацией населения от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что более половины Австралии находится в локдауне из-за ситуации с коронавирусом.

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