Смартфон вместо ключей от автомобиля – новое решение Samsung

Пока это только начало

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Южнокорейская компания представила долгожданный цифровой ключ от машины. Изначально решение будет работать только с одной машиной.

Впервые о внедрении нового решения компания Samsung объявила во время премьеры смартфона Galaxy S21. Однако, как показывает официальный анонс, функция наконец-то дойдет до первых покупателей, пишет УРА-Информ.

Решение основано на сверхширокополосной связи UWB. Это цифровая радиотехнология малого радиуса действия с высокой пропускной способностью, характеризующаяся чрезвычайно точным местоположением при сохранении максимально возможной безопасности. Точность UWB также предотвращает атаки реле, которые блокируют или перехватывают радиосигнал. В настоящее время единственными устройствами Samsung, оснащенными этим решением, являются модели Samsung Galaxy S21 Plus и Ultra, Note 20 Ultra и Galaxy Z Fold 2 и 3.

Интересно, что функция будет поддерживать пассивную связь, поэтому она позволит вам разблокировать, активировать и даже регулировать сиденья, не вынимая смартфон из кармана.

Изначально решение будет касаться только владельцев электромобилей Genesis GV60. Samsung заявила, что уже ведет переговоры с такими брендами, как Audi, BMW и Ford.

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