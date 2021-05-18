Технологии

Boeing с проблемами в строительстве Air Force One

Проблемы американской компании

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Американская компания задерживает поставку двух новых самолетов Air Force One. Обе машины все еще строятся.

Согласно Defensenews, Boeing объявил о задержках, которые коснутся двух новых самолетов Air Force One. Уже в апреле этого года компания Boeing объявила, что по программе VC-25B взимается сумма в 318 миллионов долларов. На эти деньги были переоборудованы два Боинга-747 в новые президентские самолеты. Преобразовать Boeing 747 в Air Force One непросто. Самолеты требуют серьезной модернизации — внутри и снаружи, пишет УРА-Информ.

На этом неприятности Boeing не заканчиваются. За несколько недель до того, как программе были предъявлены новые расходы, американцы расторгли контракт с GDC Technics. Компания, которая должна была отвечать за создание интерьера новых самолетов. Интересно, что техасская компания заявила, что проблема не в Боинге.

В конечном итоге ВВС США продолжают внимательно изучать график программы. Первоначально новый Air Force One должен был поступить на вооружение в 2024 году. Boeing хочет убедиться, что самая важная часть самолета, то есть его интерьер, будет отполирована и завершена без каких-либо препятствий. Пресс-секретарь американского авиационного гиганта не предоставила дополнительной информации по этому поводу и отказалась назвать компанию, которая будет новым субподрядчиком для интерьера Air Force One.

Ранее мы сообщали, что Boeing 737 MAX возвращается в небо после серии крушений.

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