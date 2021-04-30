Tesla Cybertruck — в сеть просочились новые фото

Появилось несколько новых фотографий

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Бывший сотрудник Tesla показал несколько неопубликованных фотографий долгожданной модели Cybertruck. Многие из них касаются интерфейса Full Self-Driving.

Павел Петрика, ранее отвечавший, в частности, за разработку интерфейса знаменитых электромобилей Tesla разместил фотографии своих работ на сайте своего портфолио. Среди них есть фотографии автомобилей Tesla и другой продукции бренда. Однако более проницательные пользователи заметили кое-что еще, пишет УРА-Информ.

Среди вышеупомянутой графики можно было также увидеть те, которые изображают ранее не публиковавшиеся изображения из пользовательского интерфейса, принадлежащие модели Tesla Cybertruck, которую многие ждали. На веб-сайте также было размещено короткое видео, демонстрирующее визуализацию вождения Tesla в режиме Full Self-Driving.





Хотя материалы были практически сразу удалены с сайта автора, многие из них уже просочились в Интернет.

Ранее мы сообщали, что Tesla начинает продажу автомобилей за биткоины.