Tesla Cybertruck — в сеть просочились новые фото

Появилось несколько новых фотографий
Бывший сотрудник Tesla показал несколько неопубликованных фотографий долгожданной модели Cybertruck. Многие из них касаются интерфейса Full Self-Driving.
Павел Петрика, ранее отвечавший, в частности, за разработку интерфейса знаменитых электромобилей Tesla разместил фотографии своих работ на сайте своего портфолио. Среди них есть фотографии автомобилей Tesla и другой продукции бренда. Однако более проницательные пользователи заметили кое-что еще, пишет УРА-Информ.
Среди вышеупомянутой графики можно было также увидеть те, которые изображают ранее не публиковавшиеся изображения из пользовательского интерфейса, принадлежащие модели Tesla Cybertruck, которую многие ждали. На веб-сайте также было размещено короткое видео, демонстрирующее визуализацию вождения Tesla в режиме Full Self-Driving.
Хотя материалы были практически сразу удалены с сайта автора, многие из них уже просочились в Интернет.
Ранее мы сообщали, что Tesla начинает продажу автомобилей за биткоины.