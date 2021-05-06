Политика

В «Большой семерке» потребовали от РФ отведения войск от границ с Украиной

G7 поддерживают усилия Украины по укреплению демократии

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Страны «Большой семерки» призвали российское государство отвести свои войска от украинской границы. Об этом говорится в коммюнике глав МИДа Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, которое опубликовано на сайте правительства Великобритании, передает УРА-Информ.

«Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности», — сказано в документе.

Также иностранные дипломаты призвали Россию вернуться к соблюдению режима прекращения огня на временно оккупированных территориях украинского Донбасса.

«Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации», — подчеркивается в коммюнике.

Помимо этого, в «Большой семерке» добавили, что готовы сотрудничать с Российской Федерацией для решения региональных и глобальных кризисов.

Ранее сообщалось, что США отреагируют на безрассудные или агрессивные действия России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что его страна сосредоточена на таких действиях Москвы, как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным, взлом программы SolarWinds и вмешательство в выборы.

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