Скорее всего, Зеленский проиграет следующие выборы — эксперт

Руслан Бортник о шансах Зеленского снова стать президентом
Если бы выборы президента Украины состоялись сейчас на них бы победил действующий глава государства Владимир Зеленский. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник.
Эксперт отреагировал на последние данные опросов, в которых Зеленский продолжает уверенно лидировать. Бортник считает, что если бы выборы состоялись в ближайшее время, то действующий глава государства сохранил свой пост, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.
«Если бы Зеленский сейчас пошел на выборы, он их выиграл бы. Он выиграл бы у всех. Он стал бы новым президентом Украины», — сказал Бортник.
В тоже время, по мнению эксперта, к 2024 году ситуация изменится. Именно тогда должны пройти следующие очередные президентские выборы.
«Скорее всего, он проиграет выборы», — считает эксперт. Он объясняет это тем, что у Зеленского также большой антирейтинг.
«Украинцы еще находятся на волне популизма, и то, что Зеленский делает через СНБО – демонстрирует сильную руку. Многим нравится», — сказал политолог.
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