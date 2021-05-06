Скорее всего, Зеленский проиграет следующие выборы — эксперт

Руслан Бортник о шансах Зеленского снова стать президентом

Время чтения: 46 Секунд

Если бы выборы президента Украины состоялись сейчас на них бы победил действующий глава государства Владимир Зеленский. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник.

Эксперт отреагировал на последние данные опросов, в которых Зеленский продолжает уверенно лидировать. Бортник считает, что если бы выборы состоялись в ближайшее время, то действующий глава государства сохранил свой пост, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

«Если бы Зеленский сейчас пошел на выборы, он их выиграл бы. Он выиграл бы у всех. Он стал бы новым президентом Украины», — сказал Бортник.

В тоже время, по мнению эксперта, к 2024 году ситуация изменится. Именно тогда должны пройти следующие очередные президентские выборы.

«Скорее всего, он проиграет выборы», — считает эксперт. Он объясняет это тем, что у Зеленского также большой антирейтинг.

«Украинцы еще находятся на волне популизма, и то, что Зеленский делает через СНБО – демонстрирует сильную руку. Многим нравится», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Ко три дня готовились к встрече с госсекретарем США