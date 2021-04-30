Евровидение 2021 пройдет с участием публики

Каждый день мероприятие смогут посетить 3500 зрителей

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Как сообщает голландское информационное агентство ANP News, в этом году зрители смогут принять участие в конкурсе «Евровидение». Каждый день мероприятия, которое будет проходить в Роттердаме, будут наблюдать 3 500 зрителей.

65-й ​​конкурс «Евровидение» пройдет 18, 20 и 22 мая. Совместно с Европейским вещательным союзом его готовят три голландских вещателя: Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Nederlandse Omroep Stitching (NOS) и AVROTROS, пишет УРА-Информ.

Местом музыкальной борьбы участников станет развлекательно-спортивный зал Rotterdam Ahoy общей площадью 54 000 квадратных метров, вмещающий более 15 000 зрителей. Именно здесь в декабре 2007 года был организован 5-й конкурс детской песни «Евровидение».

В Ahoy выступали следующие артисты: Deep Purple, AC / DC, Гвен Стефани, Уитни Хьюстон, Бейонсе, Iron Maiden, U2, Шер, Тина Тернер, Мэрайя Кэри, Селин Дион, Джанет Джексон, Кайли Миноуг, Брайан Адамс, Шакира, Metallica.

Ранее мы сообщали, что Lesley Roy представила песню на Евровидение 2021.