Культура

Евровидение 2021 пройдет с участием публики

Каждый день мероприятие смогут посетить 3500 зрителей

Время чтения: 42 Секунд

Как сообщает голландское информационное агентство ANP News, в этом году зрители смогут принять участие в конкурсе «Евровидение». Каждый день мероприятия, которое будет проходить в Роттердаме, будут наблюдать 3 500 зрителей.

65-й ​​конкурс «Евровидение» пройдет 18, 20 и 22 мая. Совместно с Европейским вещательным союзом его готовят три голландских вещателя: Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Nederlandse Omroep Stitching (NOS) и AVROTROS, пишет УРА-Информ.

Местом музыкальной борьбы участников станет развлекательно-спортивный зал Rotterdam Ahoy общей площадью 54 000 квадратных метров, вмещающий более 15 000 зрителей. Именно здесь в декабре 2007 года был организован 5-й конкурс детской песни «Евровидение».

В Ahoy выступали следующие артисты: Deep Purple, AC / DC, Гвен Стефани, Уитни Хьюстон, Бейонсе, Iron Maiden, U2, Шер, Тина Тернер, Мэрайя Кэри, Селин Дион, Джанет Джексон, Кайли Миноуг, Брайан Адамс, Шакира, Metallica.

Ранее мы сообщали, что Lesley Roy представила песню на Евровидение 2021.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Умер испанский комик: его смех стал популярным мемом в интернете

Эль Риситасу было 65 лет

Оскар 2021: список всех победителей

Лучший фильм – «Земля кочевников»,

Королева Елизавета II празднует день рождения: ей 95 лет

Первый юбилей после смерти мужа

После «НеАнгелов»: Слава Каминская представила первый сольный трек (ВИДЕО)

SLAVA KAMINSKA выходит на публику

Умер американский актер Сигал: что произошло

Актеру было 87 лет

День рождение Кобзаря: МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству памятников Шевченко

Исполняется 207 лет со дня рождения одного из величайших украинских поэтов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap