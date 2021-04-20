Технологии

Чергові проблеми з WhatsApp: що сталося цього разу

Знову проблеми з безпекою

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У популярного додатка WhatsApp останнім часом були нелегкі дні. Нещодавно агентство з кібербезпеки Індії виявило велику кількість вразливостей в старих версіях програмного забезпечення. Тепер, в свою чергу, з’явилася нова загроза.

Деякий час назад індійська осередок Cert-In, підпорядкована Міністерству електроніки та інформаційних технологій, опублікувала заяву, в якому застерігає від використання старих версій месенджера WhatsApp, пише УРА-Інформ.

Як виявилося, в застарілих, але все ще доступних компіляціях WhatsApp і WhatsApp Business є багато вразливостей, які можна використовувати для перехоплення даних і отримання конфіденційної інформації про користувача. Таким чином, команда постійно оновлює месенджери і відстежує повідомлення про нові загрози.

І в них не бракує. Нещодавно в Інтернеті поширилася інформація про небезпечну уразливість, яка могла призвести до блокування нашої облікового запису. На цей раз експерти з кібербезпеки вказують на нову проблему — фальшиву посилання, що закликає користувачів змінити колір інтерфейсу WhatsApp.

За словами шахраїв, перехід за посиланням змінює колір месенджера з класичного зеленого на рожевий або золотий. Звичайно, використання цієї опції може привести до серйозних проблем і навіть до повної втрати аккаунта.

Раніше ми повідомляли, що Clubhouse міг стати жертвою витоку даних.

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