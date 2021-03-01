Компания из Сингапура создала сверхзвуковой дрон

Kelley Aerospace представила свою концепцию

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Базирующаяся в Сингапуре авиационная компания разработала боевой дрон, способный развивать сверхзвуковую скорость.

Kelley Aerospace представила свою концепцию беспилотного летательного аппарата Arrow, который может пролететь 4100 километров со скоростью 2,1 Маха (примерно 2570 километров в час). Это означает, что сам дрон может долететь из Лос-Анджелеса в Токио чуть более чем за три часа, преодолевая звуковой барьер, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Несмотря на его цену, которая составляет от 9 до 16 миллионов долларов, интерес покупателей не ослабевает. В настоящее время на дрон Kelley Aerospace поступило более 100 предварительных заказов. Потенциальные клиенты заинтересованы в быстрой и легкой конструкции из углеродного волокна и преимуществе, которое может обеспечить высокая скорость всего устройства.

Дрон Arrow был разработан для дополнения эксплуатационных характеристик пилотируемых самолетов и в то же время сможет увеличить огневую мощь на поле боя в воздухе. Arrow может управляться оператором, но также может взлетать автономно. БПЛА также могут летать в составе парка самолетов в рамках более крупной миссии.

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