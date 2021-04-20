Технологии

Очередные проблемы с WhatsApp: что произошло на этот раз

Снова проблемы с безопасностью

Время чтения: 54 Секунд

У популярного приложения WhatsApp в последнее время были нелегкие дни. Недавно агентство по кибербезопасности Индии выявило большое количество уязвимостей в старых версиях программного обеспечения. Теперь, в свою очередь, появилась новая угроза.

Некоторое время назад индийская ячейка Cert-In, подчиненная Министерству электроники и информационных технологий, опубликовала заявление, в котором предостерегает от использования старых версий мессенджера WhatsApp, пишет УРА-Информ.

Как оказалось, в устаревших, но все еще доступных компиляциях WhatsApp и WhatsApp Business есть много уязвимостей, которые можно использовать для перехвата данных и получения конфиденциальной информации о пользователе. Таким образом, команда постоянно обновляет мессенджеры и отслеживает сообщения о новых угрозах.

И в них нет недостатка. Недавно в Интернете распространилась информация об опасной уязвимости, которая могла привести к блокировке нашей учетной записи. На этот раз эксперты по кибербезопасности указывают на новую проблему — фальшивую ссылку, призывающую пользователей изменить цвет интерфейса WhatsApp.

По словам мошенников, переход по ссылке меняет цвет мессенджера с классического зеленого на розовый или золотой. Конечно, использование этой опции может привести к серьезным проблемам и даже к полной потере аккаунта.

Ранее мы сообщали, что Clubhouse мог стать жертвой утечки данных.

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