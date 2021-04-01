Новый вид мошенничества в WhatsApp: что нужно знать

Выбранные учетные записи связываются с пользователями и пытаются получить доступ к 6-значному коду

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Пользователи WhatsApp столкнулись с новым видом мошенничества. В данном случае речь идет о предоставлении кода и ситуации, связанной с «продлением аккаунта».

Проблема была замечена WABetaInfo и появилась в одном из постов в Twitter. Новое мошенничество предполагает использование WhatsApp якобы для «обновления учетной записи» пользователем и подтверждения всей операции шестизначным PIN-кодом. WhatsApp не отправляет эти запросы и не имеет никакого отношения ко всей ситуации, поэтому будьте осторожны, пишет УРА-Информ.

Оказывается, выбранные учетные записи связываются с пользователями и пытаются получить доступ к 6-значному коду, выдавая себя за службу технической поддержки мессенджера или другое подразделение, расположенное в компании. Авторы программы рекомендуют не реагировать на подобные ситуации и сообщать обо всех аккаунтах, отправляющих похожие сообщения.

Ввод кода и выполнение всей процедуры в соответствии с соответствующим путем позволит злоумышленнику завладеть учетной записью и получить доступ к важной частной информации самого пользователя.

Ранее мы сообщали, что приложение WhatsApp получит очень ожидаемые функции.