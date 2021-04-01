Украинцы выступают за жесткий карантин, — опрос

34% опрошенных не поддерживают введение локдауна

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Среди населения Украины стремительно возросла поддержка введения жесткого локдауна на территории государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, который был проведен 26-28 марта 2021 года, УРА-Информ.

Известно, что 63% респондентов отметили, что поддерживают введение жестких карантинных ограничений в Украине, в том случае, если заболеваемость коронавирусом нового поколения COVID-19 будет существенно расти.

При этом, 34% опрошенных не поддерживают введение локдауна на территории Украины..

Ранее сообщалось, что на данный момент в Украине проводится только бесплатная вакцинация украинских граждан. В Украине пока представлен только индийский вариант препарата AstraZeneka. В тоже время в ближайшие дни должна поступить и китайская вакцина.