Приложение WhatsApp получит очень ожидаемые функции

Наконец-то добавят функцию видеозвонка

Время чтения: 46 Секунд

Популярный мессенджер наконец-то вводит поддержку голосовых и видеозвонков в своем настольном приложении.

До сих пор онлайн-мессенджер WhatsApp включал только голосовые и видео функции в мобильных приложениях. Как сообщает Facebook — владелец платформы, отныне эти опции будут дополнительно доступны в компьютерной версии программного обеспечения, пишет УРА-Информ.

В конце прошлого года WhatsApp начал тестирование голосовых вызовов и видеоконференций на настольных версиях программного обеспечения. Изменения заключались в обновлении пользовательского интерфейса, новых сообщениях, информирующих о соединениях, а также поддержке ожидаемых групп.

На данный момент компьютерное приложение для устройств на базе систем Mac и Windows будет поддерживать только индивидуальные вызовы, но остальные функции, включая групповые вызовы, будут добавлены в него в ближайшее время.

Конечно, сложно сказать, когда каждое из обещанных решений дойдет до всех пользователей. Однако появление поддержки голосовых вызовов на компьютерах — хороший шаг, который, несомненно, станет хорошей новостью для тех, кто работает или учится удаленно.

Ранее мы сообщали, что число пользователей WhatsApp превысило 2 млрд.