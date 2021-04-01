Россия не будет стоять в сторонке — в РФ заявили, что будут делать в случае наступления ВСУ

Владимир Жириновский сделал новый прогноз

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Российская Федерация ответит Украине, если та начнется полномасштабные военные действия на Донбассе против так называемых «ЛНР» и «ДНР». Такое заявление сделал скандальный российский политик, лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский.

Политик заявил, что Российская Федерация не будет стоять в стороне и даже пойдет дальше, она запустит проект «Новоросия» на полную на Востоке Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на 360.

«Если Киев будет начинать наступление и там начнется огромная война, Россия не будет стоять в сторонке. Будем долбить по всей армии Украины. В таком случае будет реально продвигаться к созданию Новороссии», — сказал Жириновский.

При этом на данный момент непонятно, как можно расценивать заявления скандального политика. Иногда он говорит настоящую чушь, но бывают случаи, что его слова становятся правдой и Кремль таким образом, узнает настроение народа подобными заявлениями.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что нельзя идти на компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным.