Военные США получили первый самолет F-15EX

Конструкция призвана заменить существующие модели, такие как F-15C и D. F-15EX

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ВВС США получили свой первый самолет F-15EX. Дизайн был предоставлен компанией Boeing.

ВВС США приветствовали свой первый новый самолет F-15EX от компании Boeing. Вся конструкция призвана заменить существующие модели, такие как F-15C и D. F-15EX будет содержать много новых улучшений, связанных с электроникой самого истребителя, пишет УРА-Информ.

«Это великий момент для ВВС», — сказал полковник Шон Дори, руководитель программы F-15EX, который отвечает за закупку, модернизацию и техническое обслуживание самого самолета.

F-15EX может пилотироваться одним пилотом, использует систему дистанционного управления полетом, имеет цифровые дисплеи в кабине и передовые системы авионики. Истребитель также может нести гиперзвуковое вооружение, которое в будущем должно стать неотъемлемой частью самолета.

ВВС планируют пополнить свой флот 144 новыми истребителями F-15EX. Следующая конструкция будет доставлена ​​военным к концу апреля, и самолеты пройдут тщательные испытания.

Еще 6 самолетов из первой партии заказов поступят в ВВС США до конца 2023 года.

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